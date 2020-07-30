Bin 392 nüfuslu köy, Kurban Bayram arefesinde karantinaya alındı Tokat’ın Turhal ilçesine bağlı Kat köyü korona virüs vakalarında yaşanan artışlar sonrası Kurban Bayramı arefesinde karantinaya alındı

Tokat’ın Turhal ilçesine bağlı Kat köyü korona virüs vakalarında yaşanan artışlar sonrası Kurban Bayramı arefesinde karantinaya alındı.

Edinilen bilgiye göre, Turhal ilçesine bağlı Kat köyü Covid19 tedbirleri kapsamında saat, 12.00 itibariyle karantina alındı. Kat köyü'nün Kurban Bayramı arefesinde karantina altına alınmasında Covid19 vakalarında artış yaşanmasının neden olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri yaklaşık bin 392 nüfusu bulunan köyün giriş ve çıkışlarını, araç ve yaya trafiğine kapattı. Araç sürücüleri bilgilendirilerek köye girişlerine izin verilmedi. Köy muhtarlığı ise anonslarla vatandaşları Covid19'a karşı uyardı. Yapılan uyarıda köyde 14 gün süre ile vatandaşların evlerinde çıkmamaları, Kurban Bayramının yanı sıra Cuma namazı ve vakit namazlarının cemaatle kılınamayacağı bildirildi.

Köy muhtarlığı heyetinden Ali Genç, Kurban bayramı öncesinde alınan kararın doğru olmadığını belirterek, “Kurban payı alanlar var, kurban kesmeye gelecekler var. Kanaatimce korona virüs vakası görülen evlerin uygulamaya alınması daha doğru olur diye düşünüyorum. Diğer hanelerde virüs yok. Kurbanlarını alıp götürenlerin yanı sıra götüremeyen vatandaşlarda oldu” dedi.

Köy halkından çiftçilik yapan vatandaşlarda yaşadıkları endişeleri dile getirerek mağdur olduklarını söyledi.

Öte yandan köyde çiftçilikle uğraşanlara ve hayvancılık yapanlara sosyal mesafe kurallarına dikkat edilerek izin verileceği öğrenildi. Köyde vekalet yolu ile kurban keseceklerin mağdur edilmemeleri için çalışma yapıldığı kaydedildi.

Karantina uygulamasıyla ilgili Turhal Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, “Korona virüs (Covid19) salgınının kontrolü amacıyla, Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72. maddeleri kapsamında ilçemize bağlı Kat köyünde Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile 30.07.2020 Perşembe günü saat 12.00’dan itibaren 14 gün süre ile karantina uygulamasına karar verilmiştir ” ifadelerine yer verildi.

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