Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama

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Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA)TOKAT'ın Zile ilçesinde, polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 212 gram toz esrar ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı.

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, S.A.'nın uyuşturucu madde ticareti yaptığı ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler, ilçede ikamet eden S.A.'nın evine operasyon düzenledi. Operasyonda, 160 şeffaf kilitli poşet halinde toplam 212 gram toz esrar ve tartmak için kullanılan hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan S.A. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat Halil İbrahim YEL

2020-07-30 17:45:45



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