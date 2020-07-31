Karantinadaki köyde kurban kesimi



Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)TOKAT'ın Turhal ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulanan Kat köyünde yaşayanlar, kurbanlarını kurallara uyarak kesti.

Turhal ilçesine bağlı bin 600 nüfuslu Kat köyü koronavirüs vakalarında yaşanan artışlar sonrası karantinaya alındı. Jandarma ekipleri köyün giriş ve çıkışlarını, araç ve yaya trafiğine kapattı. Köy dışından kurban alanların girişine ise sosyal mesafe kurallarına uymak ve maske takmak şartı ile izin verildi. Karantinaya alınan köy sakinleri ise kurbanlarını sosyal mesafeli ve maskeli olarak kesti.

'ZOR DA OLSA KURBANIMIZI KESİYORUZ"

Kat köyünde yaşanan Celal Merdan kurbanlarını kestiklerini söyleyerek, "Şu ana kadar hiç böyle bir şey yaşamadık. İlk defa başımıza böyle bir şey geliyor. Köyde 14 gün mahsur kalacağız. Hiçbir yere çıkamıyoruz. Dışarıdan gelecek olan misafirlerimiz de gelemiyor. Şu anda bayram iyi geçiyor. Köyde yaşadığımız için kurbanlarımız kestik, Rabbim kabul etsin. Herkese hayırlı bayramlar. İnşallah cenabı Allah koronavirüs belasından milletimizi, devletimizi kurtarsın. Maske takarak kurbanımız kestik. Ama buna katlanacağız. Maske ile zorda olsa kurbanımızı kesiyoruz" diye konuştu.

Köyün çocuklarından Halil Duran(8) ise, "Bu sene koronavirüsten dolayı hiç dışarı çıkamadık. Bu bayramda şeker toplayamadık, harçlık toplayamadık. Herkes maske taksın. Yakınlarımıza giderek el öpmeyelim" diyerek uyarılarda bulundu. DHA-Genel Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ

2020-07-31 11:48:40



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