Tokat'ta acemi kasaplar kendilerini yaraladı

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)TOKAT'ta Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban keserken kendilerini yaralayanlar, hastaneleri doldurdu.
Kentte bayram namazı sonrası kurban kesim telaşı yaşandı. Kentte kurbanlıklarını kendileri kesmeye çalışanlar ile kasaplara yardımcı olanlar kazara yaralandı. Yaralılar kendi imkanları ve yakınlarının yardımı ile kentteki hastanelerin acil servislerine müracaat ederek tedavi oldu. Öğle saatlerine kadar hastanelere başvuran yaralıların sayısı 80'i buldu. DHA-Genel Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ
2020-07-31 13:57:09
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