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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

100 yaşındaki Rukkiye Nine, uzun yaşamın sırrını anlattı

DHA

100 yaşındaki Rukkiye Nine, uzun yaşamın sırrını anlattı


Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)TOKAT'ta kızı ve damadı ile kalan 100 yaşındaki Rukkiye Yalınalp, uzun yaşamanın sırrının doğal beslenme olduğunu söyledi. Yalınalp, tuzsuz yağı sevmediğini, tereyağı yerine ise don yağını (hayvanlardaki iç yağı) tercih ettiğini dile getirdi. Yakınları ise Yalınalp'ın genellikle serin yerlerde uyumayı tercih ettiğini ve suyu da mutlaka soğuk tükettiğini belirtti.
Merkeze bağlı Yelpe köyünde yaşayan 6 çocuk sahibi Rukkiye Yalınalp'in doğum tarihi Hicri takvime göre 1339 olarak gözüküyor. Miladi takvime göre 1920 doğumlu olan Rukkiye Yalınalp'in çocuklarının torunları da dahil toplam 60 torunu bulunuyor. 2000 yılında eşi Celal Yalınalp'i 81 yaşında kaybeden Yalınalp, kızı Fadime ve damadı Hayri Balı ile birlikte kalıyor. Yalınalp, uzun yaşamını sağlıklı ve doğal beslenmeye borçlu olduğunu söylüyor.
'TEREYAĞI DEĞİL, DON YAĞI YEDİM'
Gençliğinde çok çalışkan olduğunu söyleyen Rukkiye Yalınalp, "Eskiden yiğit idim, gecegündüz çalışırdım, iyi beslenirdim. Tuzsuz yağa hiç elimi batırmadım. Tuzlu yağ ile yemeklerimi yaparım, yerim. Tuzsuz yağı tövbeler olsun yemem. Bolca helle ve düğü çorbaları içtim. Ben her şeyi severim. Hiçbir şeyi ayırt etmem. Şimdiye kadar hiç tereyağı yemedim. Hep don yağı yedim. Yoğurt ve peynir yerdim. Ben hiç hasta olup yatağa düşmedim. Hayatımda bir kere hastaneye gittim" dedi.
'SERİN YERİ VE SOĞUK SUYU SEVER'
Rukkiye Yalınalp'ın damadı Hayri Bal, "Özellikle don yağını çok sever. Hayatı hep onunla geçmiştir. Hazır tuzsuz yağlardan hiçbir zaman yememiştir. Çorba ve doğal besinlerle beslenir. Hastaneye bir sefer götürdüm. Hayatında üzerine yorgan atmamıştır. Nerede soğuk ve serin yer varsa orada yatar. Soğuk suyu çok sever. İçtiği su mutlaka buzlu olacak" diye konuştu.
'GÖRENLER ÇOK ŞAŞIRIYOR'
Torunu Musa Bal ise, "Ninem hep yoğurt ve don yağı yemiş. Kimliğinde 1339 yazıyor. Hesaplıyorlar 100'lü yaşlara denk geliyor. Çok sağlam. Yemeğini yiyor. Lavaboya gidiyor. Burada geziyor. Sağlık durumu da gayet iyi. Görenler ise çok şaşırıyor. 11 çocuğu olmuş 5 tanesi vefat etmiş, 6 tanesi ise sağ. Toplamda 60 torunu var" dedi. DHA-Genel Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ
2020-08-01 08:36:18

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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