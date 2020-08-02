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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kanal Tokat’ta bayram yoğunluğu

İHA

Tokat'a bayram tatili için gelenlerin yoğunluk oluşturduğu 'Kanal Tokat'ta, vatandaşlar kayıklara binerek gezme imkanı buldu.

Kanal Tokat’ta bayram yoğunluğu

Tokat’a bayram tatili için gelenlerin yoğunluk oluşturduğu ‘Kanal Tokat’ta, vatandaşlar kayıklara binerek gezme imkanı buldu.
Korona virüs önlemleri kapsamında bayram ziyaretlerini kısıtlayan vatandaşlar park ve bahçelere adeta akın etti. Kurbanlarını keserek dini vecibelerini yerine getiren vatandaşlar şehir merkezinden geçen Yeşilırmak çevresindeki parkları doldurdu. Maske takma ve sosyal mesafe kurallarına birçok vatandaş uyarken, yaşanan yoğunlukta zaman zaman bu kuralları unutanların olduğu gözlerden kaçmadı. Oldukça geniş bir alanda yer alan parkta aileleri ile gezme imkanı bulan vatandaşlar Karadeniz’in çılgın projesi olarak gösterilen Kanal Tokat’ta kayık keyfi yaptı. Osmanlı Kancabaşı kayıklarına binen vatandaşlar rubber dam (şişme boru) sistemi ile set çekilerek su tutulan Yeşilırmak’ta tur attı. 770 yıllık tarihi Hıdırlık köprüsü altından kayıkla geçen tatilciler farklı bir heyecan yaşadı. Irmak kenarında su fıskiyesi gösterilerin izleyenler ise bol bol hatıra fotoğrafı çekindi. Kayıkların iskelesinin bulunduğu alanda kafede ise vatandaşlar manzaranın tadını çıkartarak çaylarını yudumladı.

Kanal Tokat projesi
Tokat Belediyesi tarafından şehir merkezinden geçen Yeşilırmak’ın turizme kazandırılması amacıyla 2 yıl önce hayata geçirilen ‘Kanal Tokat’ projesi ile Yeşilırmak’ta 1.5 kilometrelik alanda rubber dam (şişme boru) sistemi ile su tutuldu. Su seviyesi yaklaşık 2 buçuk metreye yükselen ırmakta İstanbul’da yaptırılarak şehre getirilen kayıklar suya indirildi. Irmağın içerisinde 2 ayrı noktaya müzikli su gösterileri alanı oluşturuldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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