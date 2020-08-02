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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ballıca Mağarası'nda bayram yoğunluğu

DHA

Ballıca Mağarası'nda bayram yoğunluğu


Fatih YILMAZHalil İbrahim YEL/PAZAR, (Tokat), (DHA)TOKAT'ın Pazar ilçesinde bulunan UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Ballıca Mağarası'nda, Kurban Bayramı'nda ziyaretçi yoğunluğu yaşandı. 
Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Ballıca Mağarası, Kurban Bayramı tatilinde ziyaretçi akınına uğradı. İl merkezine 26 kilometre uzaklıktaki Pazar ilçesine bağlı Ballıca köyünde, 1085 rakımlı tepede bulunan mağarada ortalama hava sıcaklığı 18 derece olarak biliniyor. Nem oranı yüzde 54 olan mağara, milyonlarca yılda oluşan sarkıt ve dikitler ile dikkat çekiyor. Keşfedilmemiş bölümleriyle gizemini koruyan mağarayı tedavi edici özelliği nedeniyle astım, bronşit ve KOAH rahatsızlığı bulunanlar da sıklıkla ziyaret ediyor.
''ÇEVRE İLLERDEN VE AVRUPA'DAN GELENLER VAR''
Ziyaretçileri sosyal mesafe kurallarına göre içeriye aldıklarını söyleyen işletmeci Necmettin Bahçeci, ''Bu pandemi sürecinden dolayı ziyaretçileri sosyal mesafe kuralına uyarak içeri alıyoruz. Kurban Bayramı'ndan dolayı biraz yoğunluk var. Çünkü Ramazan Bayramı'nda gelemeyenler, şifa maksatlı gelenler de oluyor. İnşallah bu pandemi süreci biter, insanlar daha rahat bir şekilde gelebilir. Yoğunluk yaşanmasın diye ziyaretçilerimizi içeriye parça parça alıyoruz. İçerideki görevli arkadaşlar da yoğunluk oluşmasın diye vatandaşları sosyal mesafe doğrultusunda gezmeleri konusunda uyarıyor. Maske zorunluluğu mevcut. Mağaraya maskesiz ziyaretçi almıyoruz. Çevre illerden ve Avrupa'dan memleketine gelen insanlar buraya gelerek mağaramızı ziyaret ediyor'' dedi.  DHA-Genel Türkiye-Tokat / Pazar Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL
2020-08-02 16:06:44

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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