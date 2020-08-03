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Kocaeli’de denizde boğulan kişi toprağa verildi

İHA

Kocaeli’de denizde boğulan kişi toprağa verildi

Kocaeli’de denizde boğulan Nihat Çakmak'ın cenazesi memleketi Tokat’ta toprağa verildi.
Edinilen bilgiye göre; Kocaeli'nin Kandıra ilçesine bağlı Babalı sahilinde denize giren Nihat Çakmak (38) boğularak hayatını kaybetti. Çakmak’ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından memleketi Tokat’ın Reşadiye ilçesine bağlı Bereketli beldesi Hebüllü mahallesine getirildi. Bekar olduğu öğrenilen Çakmak’ın cenazesi sosyal mesafe kurallarına dikkat edilerek kılındı. Çok sayıda vatandaşın katıldığı cenaze namazı sonrasında Çakmak’ın cenazesi köy mezarlığında toprağa verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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