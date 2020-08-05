Kolunu patozun şaftına kaptıran kişi hayatını kaybetti



Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA) TOKAT'ın Almus ilçesinde harman yerinde potoz yaptığı sırada kolunu yafta kaptıran Durmuş Eryılmaz (43) hayatını kaybetti.

Olay, Almus ilçesi Ataköy beldesine bağlı Evrenköy'de meydana geldi. Evli ve 2 çocuk babası Durmuş Eryılmaz, akrabalarına yardım için köye gitti. Akrabaları ile birlikte tarlaya giden Eryılmaz, buğdayları toplayarak patoz yapmaya başladı. Eryılmaz, saman yapmada kullanılan patoz makinesine biçili olan buğdayları attığı sırada dengesini kaybetti. Kolunu patozun bağlı olduğu şafta kaptırdı. Kolu kopan Eryılmaz'ın yanında bulunan akrabaları patozu durdurarak sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Eryılmaz'ın kan kaybından hayatını kaybettiğini tespit etti. Eryılmaz'ın cenazesi otopsi için Malatya'ya gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ

2020-08-05 00:28:35



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