Takla atan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Takla atan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı

İHA

Takla atan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı

Tokat’ın Niksar ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, takla atarak ters döndü, sürücü kazayı yara almadan atlattı.
Atatürk Bulvarı Kireçköprü Mevkiinde meydana gelen kazada, Y.A. idaresindeki, 60 ABT 275 plakalı Tofaş marka otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak karşı şeride geçti. Takla atarak ters dönen araçtan burnu bile kanamadan kurtulan Y.A. hareket halindeyken aracın lastiklerinin yalpaladığını ve bir anda direksiyon hakimiyetini kaybettiğini söyledi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sürücü Y.A. kazadan burnu bile kanamadan kurtulurken, itfaiye ve polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı. Temizlik çalışmalarının ardından yol trafiğe açıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tokat'ta çay bahçesinden 'kadına şiddete hayır' duyarlılığı
YEREL HABERLER Tokat'ta çay bahçesinden 'kadına şiddete hayır' ...
Kavurucu sıcakta çiftçilerin zorlu mesaisi
YEREL HABERLER Kavurucu sıcakta çiftçilerin zorlu mesaisi
Kolunu patozun şaftına kaptıran kişi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Kolunu patozun şaftına kaptıran kişi hayatını ...
Kolunu iş makinesine kaptıran çiftçi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Kolunu iş makinesine kaptıran çiftçi hayatını ...
Yol çalışmasının olduğu alana giren aracın sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Yol çalışmasının olduğu alana giren aracın sürücüsü ...
Yolu şaşıran sürücü ölümden döndü
YEREL HABERLER Yolu şaşıran sürücü ölümden döndü
Şehit eşine hakarete tepkiler artıyor AK Parti Tokat Milletvekili Av. Yusuf Beyazıt: "Bu bir iftira suçudur aynı zamanda bu bir nefret suçudur"
YEREL HABERLER Şehit eşine hakarete tepkiler artıyor AK Parti Tokat Milletvekili Av. ...
Kocaeli’de denizde boğulan kişi toprağa verildi
YEREL HABERLER Kocaeli’de denizde boğulan kişi toprağa verildi
Tokat'ta 20 ton kurban eti ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak
YEREL HABERLER Tokat'ta 20 ton kurban eti ihtiyaç sahiplerine ...
Aşevinde hummalı çalışma, 20 ton et dağıtıma hazırlanıyor
YEREL HABERLER Aşevinde hummalı çalışma, 20 ton et dağıtıma ...
Düğünden sonra ateşlenen gelinde koronavirüs çıktı
YEREL HABERLER Düğünden sonra ateşlenen gelinde koronavirüs çıktı
Serinlemek için gölete giren 2 genç boğuldu
YEREL HABERLER Serinlemek için gölete giren 2 genç boğuldu
Serinlemek için gölete giren 2 genç boğuldu
YEREL HABERLER Serinlemek için gölete giren 2 genç boğuldu
Bayramda 3 asırlık lezzete yoğun ilgi
YEREL HABERLER Bayramda 3 asırlık lezzete yoğun ilgi
Belediye anonsları cebe girdi, gürültü kirliliğine çözüm oldu
YEREL HABERLER Belediye anonsları cebe girdi, gürültü kirliliğine ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X