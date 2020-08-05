Tokat'ta 1 mahalle karantina altına alındı

Tokat’ın Sulusaray ilçesinde bulunan Malumseyit Tekke Mahallesi, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında karantina altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Malumseyit Tekke Mahallesi gün içerisinde korona virüs tedbirleri kapsamında karantina altına alındı. Kolluk kuvvetleri tarafından mahalle giriş ve çıkışlarının kapatıldığı öğrenildi.

Sulusaray Belediyesi’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “İlçemiz Malumseyit Mahallemizde Covid 19 tedbirleri kapsamında giriş ve çıkışlar kapatılmış olup karantina uygulamasına dahil edilmiştir. Vatandaşlarımızın bu uygulamaya uymaları ve sabır göstermelerini rica ederiz” ifadelerine yer verildi.

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