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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Damat dehşet saçtı: 1 ölü

İHA

Tokat'ta damat kayınbabasını vurarak öldürürken, kaynanasını ağır yaraladı.

Damat dehşet saçtı: 1 ölü

Tokat’ta damat kayınbabasını vurarak öldürürken, kaynanasını ağır yaraladı.
Edinilen bilgiye göre; Tokat’ta yaklaşık 6 ay önce evlenen Edanur Babur (19) eşi Bilgin Babur’la yaşadıkları tartışma sonucu babasının evine döndü. Damat gece saatlerinde eşi ile barışmak için 600 Evler Mahallesi İmamlık caddesinde bulunan kayınbabasının evine geldi. Bu sırada yaşanan tartışmanın büyümesi sonucu damat yanında getirdiği ruhsatsız tabancasıyla kayınbabası İbrahim Batarya ile kaynanası Gülşen Batarya’ya 6 el ateş etti. Vücuduna 4 kurşun isabet eden İbrahim Batarya Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesine, 2 kurşunla yaralanan Gülşen Batarya ise Tokat Devlet Hastanesine ambulanslarla sevk edildi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Kayınbaba İbrahim Batarya kurtarılamayarak hayatını kaybederken Kaynana Gülşen Batarya ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede ameliyata alındı. Bilgin Babur, polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak Karşıyaka Polis Merkezine götürüldü. Cumhuriyet Savcısı tarafından soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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