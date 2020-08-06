Tokat'ta sosyal mesafe ve maske denetimi



Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA)TOKAT'ta, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda, il protokolünün katılımıyla maske ve sosyal mesafe denetimi yapıldı.

Tokat'ta Vali Ozan Balcı ve beraberindekiler restoran, kafe, berber salonu, kuyumcu, banka, kahvehane, lokanta, iletişim merkezi gibi yerlerde denetim yaptı. Denetimlerin bundan sonra sıklıkla yapılacağını söyleyen Tokat Valisi Ozan Balcı, "Bilindiği gibi dünyada bir pandemi var. Ülkemiz de bununla yoğun şekilde mücadele ediyor. Bizler de Tokat ölçeğinde halkla, devletin bütün kurumlarıyla yoğun şekilde mücadele ediyoruz. Şu ana kadar yaptığımız mücadele normale döndü, yaz mevsimi ile beraber kontrollü bir şekilde normale döndük. Ama yine de ipin ucunu bırakmamız lazım. Halkımızın sağlığını tehlikeye atmamamız lazım. Maske takmamız lazım, sosyal mesafeye uymamız lazım, hijyene uymamız lazım. Bunlar önemli kurallar. Tüm Türkiye'de olduğu gibi Tokat'ta da bir etkinlik düzenliyoruz. Şu anda tüm Tokat'ta il merkezi başta olmak üzere ilçeler merkezlerinde de denetim ekiplerimiz oluşturuldu. Polis, jandarma, zabıta, sağlık personelleri ve ilgili personellerden oluşan ekip var. Vatandaşlarımıza şunu söylüyoruz, "Biz bu mücadeleyi omuz omuza vererek el ele tutarak yeneceğiz". Bunun için kurallara uymamız lazım. Denetimlerdeki maksat, kontrollü hayatta uyulması gereken usul ve esaslar var. Amacımız cezalandırmak değil, vatandaşımızın sağlığı bizim için önemli. Bu sadece bugüne özgü bir denetim değil, bugünden itibaren denetimlerimiz sıkı bir şekilde artacak" dedi. DHA-Genel Türkiye-Tokat Halil İbrahim YEL

2020-08-06 14:12:54



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