Tokat'ta, bir köy ile bir apartman karantinaya alındı

Tokat’ın Reşadiye ilçesinde bir apartman ile bir köyde karantina uygulamasına karar verilirken, pazar yerleri de kapatıldı.

Reşadiye Kaymakamı Hülya Yavuz başkanlığında kurul üyelerinin iştiraki ile yapılan toplantı sonrasında korona virüs salgını kapsamında alınacak tedbirler açıklandı. Yapılan yazılı açıklamada son günlerde ülke genelinde olduğu gibi Reşadiye ilçesinde de korona virüs vakalarının artarak devam ettiği görüldüğünden, insan hareketliliğinin artacağı ve buna bağlı olarak virüs yayılımının artma ihtimaline karşı önlemlerin alınması kararlaştırıldığı bildirildi. Bu kapsamda Osmaniye Mahallesi Gültekin Topçam Caddesinde bulunan bir apartmanda 14 gün boyunca karantina altına alındı. Yolüstü köyü de 14 gün süre ile karantinaya alınırken, İlçe merkezi belde ve köylerinde kurulan halk pazarları da iki hafta süre ile kapatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.