Reşadiye belediyesi hisselerini satışa çıkardı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Reşadiye belediyesi hisselerini satışa çıkardı

İHA

Reşadiye Belediye Meclisi mülkiyeti belediyeye ait olan sebze halinin bulunduğu alan ile eski belediye iş hanındaki hisseleri için satış kararı aldı.

Reşadiye belediyesi hisselerini satışa çıkardı

Reşadiye Belediye Meclisi mülkiyeti belediyeye ait olan sebze halinin bulunduğu alan ile eski belediye iş hanındaki hisseleri için satış kararı aldı.
Tokat’ın Reşadiye ilçe belediyesinde Ağustos ayı belediye meclisi olağan toplantısı yapıldı. Kaynak sıkıntısı çeken belediyede bazı arsa ve iş yerlerinin satılması oy birliği ile kararlaştırıldı. Konu ile ilgili meclis toplantısında açıklama yapan Reşadiye Belediye Başkanı Mustafa Yılmaz, vatandaşa daha iyi hizmet verebilmek için bazı kararlar almak durumda kaldıklarını ifade ederek, “Bizim bu satış kararını almak istememizdeki en büyük gerekçelerden bir tanesi kaynak sıkıntısı çeken belediyemize kaynak oluşturmaktır. Reşadiye’mize sizlerle birlikte yapacağımız hizmetleri hızlı bir şekilde faaliyete geçirmek istiyorum. Bu satıştan ciddi manada bir gelir elde edeceğiz. Bu gelirle şehrimiz için birinci öncelik olarak gördüğümüz alt yapıdaki eksiklikleri süratle bitirip, geçmiş dönemden gelen borç yükümüzü azaltacağız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ağaçlara çarpıp, alev alan traktörün sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Ağaçlara çarpıp, alev alan traktörün sürücüsü öldü
Tokat'ta kene ile mücadele için yetiştirilen keklik ve sülünler doğaya bırakıldı
YEREL HABERLER Tokat'ta kene ile mücadele için yetiştirilen keklik ...
61 kişinin ölümüne neden olan keneleri yok etmek için yetiştirildiler
YEREL HABERLER 61 kişinin ölümüne neden olan keneleri yok etmek için ...
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin açılışına katılan şehit eşine yönelik çirkin paylaşıma kınama
YEREL HABERLER Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin açılışına katılan ...
Ayasofya cami açılışına katılan kadınlara çirkin paylaşıma tepki MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut: "Yargı sürecini takip edeceğiz"
YEREL HABERLER Ayasofya cami açılışına katılan kadınlara çirkin ...
Tokat'ta, bir köy ile bir apartman karantinaya alındı
YEREL HABERLER Tokat'ta, bir köy ile bir apartman karantinaya alındı
Tokat'ta bir köy ve bir apartman karantinaya alındı
YEREL HABERLER Tokat'ta bir köy ve bir apartman karantinaya alındı
Bu altın bilezikler, otomobil fiyatına alıcı buluyor
YEREL HABERLER Bu altın bilezikler, otomobil fiyatına alıcı buluyor
Tokat'ta telef olan ayı, yaylaya doğal yem olarak bırakıldı
YEREL HABERLER Tokat'ta telef olan ayı, yaylaya doğal yem olarak ...
Telefonla konuşabilmek için 1 kilometre mesafedeki tepeye çıkıyorlar
YEREL HABERLER Telefonla konuşabilmek için 1 kilometre mesafedeki ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X