Tokat’ta karantina uygulanan köy sayısı 4’e çıktı

Tokat’ta artan korona virüs vakaları nedeniyle karantinaya alınan köy sayışı 4’e çıktı.
Tokat’ın Reşadiye ilçesinde Hıfzıssıhha Meclisi İlçe Kaymakamı Hülya Yavuz başkanlığında Korona virüs salgını kapsamında alınacak tedbirler ile genel durumunu görüşmek üzere ile toplandı. Toplantıda, son günlerde ülke genelinde olduğu gibi Reşadiye ilçesinde de Korona virüs vakalarının artarak devam ettiği görüldüğü, insan hareketliliğinin artacağı ve buna bağlı olarak virüs yayılımının artma ihtimaline karşı Taşlıca Köyünün 10.08.2020 tarihi saat 14.00 itibariyle iki hafta süre ile karantinaya alınmasına karar verildi.
Tokat’ın Reşadiye ilçesinde bir apartman ile ilçeye bağlı Yolüstü köyü 3 gün önce karantina alınırken, Tokat merkeze bağlı Kat köyü ile Sulusaray ilçesine bağlı Malumseyit Tekke köyünde karantina uygulaması başlatılmıştı.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.