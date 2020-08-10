Şehit eşine hakaret eden partiliyle ilgili son kararı SP Genel Merkezi verecek

Ayasofyai Kebir Camii Şerifi’nin açılışına katılan şehit eşine sosyal medya hesabından hakaret eden SP’li Ebubekir Savaşan ile ilgili son karar parti genel merkezi tarafından verilecek.

Saadet Partisi'nin Tokat teşkilatına üye olduğu belirlenen Ebubekir Savaşan, Ayasofyai Kebir Camii Şerifi için yapılan açılış programına katılan ve hatıra fotoğraf çektiren 15 Temmuz şehitlerinden İbrahim Yıldız'ın eşi, 15 Temmuz Gazisi Adviye Gül İsmailoğlu ve Gazeteci Yazar Hilal Kaplan hakkında sosyal medya hesabından hakaret içeren bir paylaşımda bulunmuştu. Yapılan paylaşımın ardından hakkında suç duyurusunda bulunulan Ebubekir Savaşan sevk edildiği adli makamlarca tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Gelen tepkiler üzerine Tokat’ta parti yönetimi tarafından Ebubekir Savaşan hakkında tedbirli disiplin kararı alındı ve disiplin kurulu çalışmaya başladı. Kurul çalışmasını tamamladı ve parti genel merkezine kararını gönderdi. Ülke genelinde büyük tepki çeken hakaret ile ilgili son kararın Saadet Partisi Genel Merkezi tarafından verileceği bilgisine ulaşıldı. Atılan bu son adımla birlikte gözler ihraç istemi ile disipline sevk edilen Savaşan ile ilgili parti genel merkezinin alınacağı nihai karara çevrildi.

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