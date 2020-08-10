Sosyal mesafeye uymayanlara karşı şiir yazdı

'Bu yaz biraz herkes tombuling'

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Tokat’ta, düğün ve nişanlarda sosyal mesafeye uymayanlara karşı şiir yazan ortaokul öğrencisi Musa Solmaz, paylaşımı ile dikkat çekiyor.

Tokat’ın Turhal ilçesinde Alparslan Ortaokulu öğrencisi Musa Solmaz (13) korona virüs salgını ile mücadelede hayati önem taşıyan kurallara dikkat çekti. Yurt genelinde düğün ve nişanların yanı sıra halkın yoğun olduğu yerlerde kurallara uymayanlara tepkisini yazdığı şiirler dile getiren Solmaz, paylaşımı ile ilgi gördü. Solmaz, paylaşımında şu sözlere yer verdi:

"Bazıları sosyal mesafeye uymuyorlar, halay çekiyorlar. Silah ateşliyorlar, herkesin canını tehlikeye atıyorlar. Düğünlere gidiyoruz, sosyal mesafeyi siliyoruz. Bakanımızı dinlemiyoruz, sağlığımızı önemsemiyoruz. Düğünlerde halay çekmeyelim, silah ateşlemeyelim. Sağlığımız tetiklemeyelim, sosyal mesafeyi önemseyelim.”

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