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Hibe desteğiyle kurduğu cevizlikte hasada hazırlanıyor

DHA

Hibe desteğiyle kurduğu cevizlikte hasada hazırlanıyor


İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA)TOKAT'ın Erbaa ilçesinde serbest orman mühendisi olarak çalışan Emre Ulusoy (30), 2017 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yüzde 25 hibe desteğiyle 27 dönümlük arazilerine ceviz fidanı dikti. Seneye ceviz hasadı yapmaya hazırlanan Ulusoy, "4-5 yıl biz onlara bakacağız, sonra ekonomik olarak 115 yıl onlar bize bakacak" dedi.
Tarım ve Orman Bakanlığı 2017 yılında ceviz, kestane, Antep fıstığı, badem, harnup, alıç, defne, mahlep, zeytin ve kuşburnu gibi odun dışı orman ürünü diken orman köylülerine yüzde 65, ova köylüleri, şahıs ve şirketlerin yüzde 25 destekle faydalanabildiği hibe programı başlattı. Erbaa'da serbest orman mühendisi olarak çalışan Emre Ulusoy, ilçede ilk uygulamayı Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan 27 dönümlük arazilerinde yapmaya karar verdi. Projeyi hazırlayan Ulusoy yüzde 25 hibe desteğiyle 27 dönümlük alana 620 ceviz fidanı dikti. Fidan bedeli, damla sulama, 3 yıllık bakım giderleri gibi birçok kalemde devlet desteğinden faydalanan Ulusoy, gelecek yıl hasat yapmaya hazırlanıyor.
Hibe desteğiyle projeyi hazırladığını ifade eden Emre Ulusoy, "27 dekarlık bu alanımıza 620 tane ceviz fidanı diktik. 7´ye 7 aralıklarla. 560 tane chandler fidanı 60 tane franquette tozlayıcısını diktik. Çünkü bizim yerimiz 225 metre rakımda. Böyle türleri seçtik. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın hibesinden faydalandık. Hibe kapsamında etrafının tel ihatası, kafes tel, demir direk kullandık. Damlama sulama giderlerimiz, fidan bedellerimiz, mühendislik ücretimiz, 3 yıllık bakım giderlerimiz, toprak işleme giderlerimiz ve fidan dikim giderlerimiz hepsini devletten hibe kapsamında aldık. Böyle bir tesis elde ettik. Ceviz fidanından gelir elde edelim diye yaptık. 2018'de diktik. Bizim fidanlarımız 3'üncü yaşına yeni girdiler. Şu an ekonomik bir gelir beklemiyoruz. Çap artımı yapsın, boy artımı yapsın, ayakta kalabilsinler. İnşallah seneye meyvelerini toplamaya başlayacağız" dedi.
'4-5 YIL BİZ ONLARA, 115 YIL ONLAR BİZE BAKACAK'
Erbaa'da 300 dekarlık alanda devlet hibesiyle benzer uygulamaların bulunduğunu belirten Ulusoy, "Devlet destek verdiği için herkes yapmak istedi. Zaten gelişimleri belli şu an 2,5-3 metre civarında boylandılar. Çap artımlarını tamamladılar. Vatandaş da bunu görüyor. Gördüğü için ileriye yönelik ekonomik beklenti içinde olduğu için fidanını satarım, tarlam atıl kalmasın diye yaptırıyorlar. Ceviz ağacının idari müddeti yani ömrü 120 yıl. 120 yıl boyunca biz de devlete taahhüt veriyoruz. İlk 4-5 yıl biz onlara bakıyoruz. Ondan sonra inşallah ekonomik olarak 115 yıl onların bize bakması beklentisindeyiz" diye konuştu.
Kendilerinin yüzde 25´lik hibeden faydalandığını ancak orman köylülerinin yüzde 65´lik hibe desteği alabildiğini vurgulayan Ulusoy, "Orman köylülerinin avantajı biraz daha fazla. Yüzde 65 hibe verdiği için 3'te 2 masrafları çıkıyor. Tarlaların etrafı tel örgüye girmiş oluyor, fidanlarını almış oluyorlar, damlama sulama sistemlerini yapıyorlar. Şu an mesela 2020 yılında 2 bin 77 TL dekarına damlama sulama gideri veriliyor. Bu desteklerden herkes faydalanabiliyor. Anonim şirketler, köy tüzel kişilikleri de gerçek kişiler de faydalanabiliyor. Aynı zamanda tapulu yerlerde değil Orman Bakanlığı´nın ormana ait yerlerde ve hazineye ait yerlerinde de ağaçlandırma çalışmaları yapılabiliyor. Tapulu yerlerde en az 5 dekar, en fazla 30 dekara kadar hibeden faydalanılabiliyor" dedi. DHA-Genel Türkiye-Tokat / Erbaa İbrahim UĞUR
2020-08-11 08:43:37

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