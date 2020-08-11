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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tokat polisi ceza yerine maske hediye etti

İHA

Tokat polisi ceza yerine maske hediye etti

Tokat’ta maskesiz sokağa çıkan vatandaşlar karşılarında polisi görünce yollarını değiştirmeye çalışırken, memurların ceza yazmak yerine maske dağıttığını fark edince rahat bir nefes aldı.
Yeni tip korona virüs vakalarının arttığı Tokat’ta polis ekipleri şehrin kalabalık bölgelerinde uygulama yaptı. Maske takmanın zorunlu olduğu kentte maskesiz dolaşanlar, çene altında maske taşıyanlar kameralara yansıdı. Gaziosmanpaşa Bulvarı'nda sosyal mesafe ve maske uygulaması yapan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri vatandaşları uyardı. Maskesini çenesinin altında takanlar polis ekipleri ile karşılaştırılığında maskesini kurallara uygun şekilde takmaya çalıştı. Maskesiz sokağa çıkanlar ise polisi karşılarında gördüklerinde yönlerini değiştirmeye çalıştı. Ceza yazılacağını sanan vatandaşlar polis tarafından maske dağıtıldığını görünce rahat bir nefes aldı. Maskesiz sokağa çıkan yaşlı bir vatandaş ise maskesini takamayınca polis devreye girdi. Uygulamadan dolayı memnuniyetlerini dile getiren vatandaşlar kurallara uymayanların insanların sağlığı ile oynadığı mesajını verdi. Maskeyle birlikte ağzını ayrıca peçete kapatan vatandaş is bu şekilde kendisini daha fazla güvende hissettiğini kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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