Kesintilerin nedeni leylekler

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kesintilerin nedeni leylekler

İHA

Kesintilerin nedeni leylekler

Tokat’ın Erbaa ilçesinde yaşanan elektrik kesintilerinin leyleklerden kaynaklandığı bildirildi.
Tokat’ın Erbaa ilçesinde son aylarda sıklıkla, TEİAŞ’a ait nakil hatlarından kaynaklı elektrik kesintileri yaşanıyor. Kesintileri nedeni ile elektronik eşyaları zarar görmesinden endişe eden vatandaşlar ise durumdan şikayetçi. Elektrik kesintileri nedeniyle mağdur olduklarını ileri süren vatandaşlar biran önce sorunun çözülmesini bekliyor.
TEİAŞ 10. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, kesintilere leyleklerin neden olduğu belirtildi. Yapılan açıklamada “Erbaa İlçesinin 2018 yılında yenilenen 154 kV Erbaa Transformatör merkezinden beslenmektedir. 154 kV. Erbaa Yaprak HES E.İ. hattı yenileme kapsamında ihalesi gerçekleştirilmiş ve 12.05.2017 tarihinde işin sözleşmesi imzalanmıştır. Ancak yer tesliminde yaşanan gecikmeler sebebi ile yüklenici işe geç başlamış, devamında 83 direklik enerji iletim hattının 83 direğinin alt montajı ve 82 direğinin üst montajı tamamlanmış iken yüklenici 2019 yılında çıkan 7161 sayını Kanun kapsamında tasfiye talebinde bulunmuş ve tasfiye talebi teşekkülümüz ve Hazine ve Maliye Bakanlığınca uygun görülerek sözleşme 02.03.2020 tarihinde tasfiye edilmiştir. Kalan bakiye işlerinin ihale hazırlıkları tamamlanmış olup 19.08.2020 tarihinde ihale edilecek olan hattın Aralık 2020 başında bitmesi öngörülmektedir. Erbaa İlçesinde yaşanan sıkıntı yukarıda adı geçen iki hattan 154 kV Erbaa Yaprak HES hattının yenileme kapsamında açık olması ve bu dönemde ilçeyi besleyen tek hat konumunda olan 154 kV Erbaa Tepekışla HES hattında, hat güzergâhında özellikle buğday hasadı döneminde oluşan yoğun kuş (Leylek) göçlerinin geçici arızalara sebebiyet verdiği tespit edilmiş olup bu arızalar ekte liste halinde sunulmuştur. Yenileme kapsamındaki 154 kV Erbaa Yaprak HES hattının Aralık 2020’de devreye alınması ile sorunlar ortadan kalkacaktır.”
Yapılan açıklamada ayrıca 10.03.2020 tarihinde iki defa olmak üzere ağırlıklı olarak Temmuz ve Ağustos aylarında 4 dakika ile 11 dakika arasında toplam olarak 16 defa yaşanan elektrik kesintisi yaşandığı kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

2020’nin istikrarlı ihracatçısı, Tokat oldu
YEREL HABERLER 2020’nin istikrarlı ihracatçısı, Tokat oldu
Karantina altındaki köyde ihtiyaçları muhtar karşılıyor
YEREL HABERLER Karantina altındaki köyde ihtiyaçları muhtar ...
Tokat’ta arabalı sinemaya yoğun ilgi
YEREL HABERLER Tokat’ta arabalı sinemaya yoğun ilgi
Tokat'ta arabalı açık hava sineması etkinliği
YEREL HABERLER Tokat'ta arabalı açık hava sineması etkinliği
Virajı alamayan araç yol dışına savruldu: 3 yaralı
YEREL HABERLER Virajı alamayan araç yol dışına savruldu: 3 yaralı
Tokat polisi ceza yerine maske hediye etti
YEREL HABERLER Tokat polisi ceza yerine maske hediye etti
Hibe desteğiyle kurduğu cevizlikte hasada hazırlanıyor
YEREL HABERLER Hibe desteğiyle kurduğu cevizlikte hasada ...
Direğe çarpan otomobil ikiye bölündü: 1 ölü
YEREL HABERLER Direğe çarpan otomobil ikiye bölündü: 1 ölü
Otomobili ile aydınlatma direğine çarpan sürücü hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Otomobili ile aydınlatma direğine çarpan sürücü ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X