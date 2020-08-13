Kovid 19 taşıyıcısı çift, virüsü 1 köye ve 1 fabrikaya bulaştırdı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kovid 19 taşıyıcısı çift, virüsü 1 köye ve 1 fabrikaya bulaştırdı

İHA

Tokat'ta Kovid 19 testi pozitif çıkan fakat hastalık belirtisi göstermediği için korona virüs taşıyıcısı olduğu fark etmeyen çift, virüsü mesai arkadaşlarına ve köylülerine bulaştırdı. Köyün 14 günlük karantina süresi tamamlandı.

Kovid 19 taşıyıcısı çift, virüsü 1 köye ve 1 fabrikaya bulaştırdı

Tokat’ta Kovid 19 testi pozitif çıkan fakat hastalık belirtisi göstermediği için korona virüs taşıyıcısı olduğu fark etmeyen çift, virüsü mesai arkadaşlarına ve köylülerine bulaştırdı. Köyün 14 günlük karantina süresi tamamlandı.
Tokat’ın Turhal ilçesine bağlı Kat köyünde 30 Temmuz’da başlatılan 14 günlük karantina süresi tamamlandı. Jandarma tarafından 13 Ağustos 2020 saat 12.00’da tamamlanan karantinanın ardından kontrollü geçişlere izin verilmeye başlandı.
Edinilen bilgiye göre; Tokat’ın Turhal ilçesine bağlı Kat Köyünde yaşayan ve il merkezinde bulunan bir tekstil fabrikasında çalışan karı kocanın Kovid 19 testleri pozitif çıktı. Çiftin pozitif çıkması sonrasında harekete geçen filyasyon ekipleri hem fabrikada hem de Kat köyünde çalışma yaptı. Yapılan çalışma sonrasında aralarında fabrika çalışanı ve köylülerin de olduğu yaklaşık 30 kişi tespit edildi. İşçiler izolasyon altına alınarak evlerinde takip edilirken, Kat Köyü Kurban Bayramından 1 gün önce il hıfzıssıhha kurulu kararıyla 14 gün süreyle karantina altına alındı. Sürenin dolmasıyla birlikte 13 Ağustos tarihinde köye giriş çıkışlar kontrollü olarak sağlanmaya başlandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tokat'taki kuaför, 18 yaşından küçüklere 'gelin başı' yapmıyor
YEREL HABERLER Tokat'taki kuaför, 18 yaşından küçüklere 'gelin başı' ...
Kesintilerin nedeni leylekler
YEREL HABERLER Kesintilerin nedeni leylekler
2020’nin istikrarlı ihracatçısı, Tokat oldu
YEREL HABERLER 2020’nin istikrarlı ihracatçısı, Tokat oldu
Karantina altındaki köyde ihtiyaçları muhtar karşılıyor
YEREL HABERLER Karantina altındaki köyde ihtiyaçları muhtar ...
Tokat’ta arabalı sinemaya yoğun ilgi
YEREL HABERLER Tokat’ta arabalı sinemaya yoğun ilgi
Tokat'ta arabalı açık hava sineması etkinliği
YEREL HABERLER Tokat'ta arabalı açık hava sineması etkinliği
Virajı alamayan araç yol dışına savruldu: 3 yaralı
YEREL HABERLER Virajı alamayan araç yol dışına savruldu: 3 yaralı
Tokat polisi ceza yerine maske hediye etti
YEREL HABERLER Tokat polisi ceza yerine maske hediye etti
Hibe desteğiyle kurduğu cevizlikte hasada hazırlanıyor
YEREL HABERLER Hibe desteğiyle kurduğu cevizlikte hasada ...
Direğe çarpan otomobil ikiye bölündü: 1 ölü
YEREL HABERLER Direğe çarpan otomobil ikiye bölündü: 1 ölü
Otomobili ile aydınlatma direğine çarpan sürücü hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Otomobili ile aydınlatma direğine çarpan sürücü ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X