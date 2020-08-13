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Yaylada dev salıncak keyfi

İHA

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde yaylada kurulan dev salıncağa binenler farklı bir heyecan yaşıyor.

Yaylada dev salıncak keyfi

Tokat’ın Reşadiye ilçesinde yaylada kurulan dev salıncağa binenler farklı bir heyecan yaşıyor.
Tokat’ın Reşadiye ilçesine bağlı Berketli beldesi Çakraz yaylasına kurulan dev salıncak ilgi görüyor. Bin 260 rakımlı yaylaya Dernek Başkanı Musa Şahin ve yönetiminin girişimleriyle kurulan salıncağa vatandaşlar ücretsiz olarak binebiliyor. Tokat Ordu il sınırında bulunması nedeniyle her iki ilden de vatandaşları ağırlayan yaylada, başta çocuklar olmak üzere heyecan yaşamak isteyenler salıncak keyfi yaşıyor. Geniş otlakları olan doğal manzarası ile görenleri mest eden yaylada salıncağa binenler farklı bir heyecan yaşıyor.
Ailesi ile birlikte bölgeyi gezen vatandaşlardan Murat Gölgeç, tavsiye üzerine geldiklerini yaylada doyasıya eğlendiklerini söyledi. Adrenalin yaşamak isteyenlere salıncağa binmeleri tavsiyesinde bulunan Görgeç, “Çevre il ve ilçelerden buraya gelenler çok fazla. Bizler de tavsiye üzerine geldik, memnun kaldık. Buraya gelen bir daha gelmeyi mutlaka istiyor. Ben de gelmek isteyenlere tavsiye ederim” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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