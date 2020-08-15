Bisikletlinin hayatını kaybettiği kaza anı kameralara yansıdı Tokat'ta otomobilin çarptığı bisikletin sürücüsü hayatını kaybettiği kaza güvenlik kameralarına yansıdı.

Tokat'ta otomobilin çarptığı bisikletin sürücüsü hayatını kaybettiği kaza güvenlik kameralarına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Tokat Turhal karayolu Yeniyurt Mahallesi Barboros Caddesi üzerindeki yaya geçidinde meydana geldi. Benliklerin önündeki yoldan sanayi tarafına bisikletiyle geçmek isteyen Hacı Süleyman Gökalp'a (54), Mehmet B. (43) idaresindeki 16 U 9182 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle refüjdeki tel örgülerin olduğu alana savrulan şahıs ağır yaralandı. Sağlık ekiplerince ambulansla Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edilen Gökalp, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.
Yaşanan kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Otomobil sürücüsü Mehmet B. gözaltına alınarak polis merkezine sevk edildi. Trafik ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.