Tokat'ta 1 köy, karantinaya alındı

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Yaşar Erkan İÇEN/ZİLE (Tokat), (DHA) TOKAT'ın Zile ilçesine bağlı Derebaşı köyü, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Zile ilçesine 12 kilometre uzaklıktaki Derebaşı köyü için Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nca karantina kararı alındı. Zile Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "İlçemiz Hıfzıssıhha Kurulu tarafından Koronavirüs tedbirleri kapsamında ilçemize bağlı Derebaşı köyünde 15.08.2020 tarihinden itibaren 14 gün süre ile karantina uygulanmasına karar verilmiştir" denildi.DHA-Genel Türkiye-Tokat / Zile Yaşar Erkan İÇEN

2020-08-16 13:37:18



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