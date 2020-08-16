Tokat'ta 1 köy, karantinaya alındı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tokat'ta 1 köy, karantinaya alındı

DHA

Tokat'ta 1 köy, karantinaya alındı


Yaşar Erkan İÇEN/ZİLE (Tokat), (DHA) TOKAT'ın Zile ilçesine bağlı Derebaşı köyü, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Zile ilçesine 12 kilometre uzaklıktaki Derebaşı köyü için Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nca karantina kararı alındı. Zile Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "İlçemiz Hıfzıssıhha Kurulu tarafından Koronavirüs tedbirleri kapsamında ilçemize bağlı Derebaşı köyünde 15.08.2020 tarihinden itibaren 14 gün süre ile karantina uygulanmasına karar verilmiştir" denildi.DHA-Genel Türkiye-Tokat / Zile Yaşar Erkan İÇEN
2020-08-16 13:37:18

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

43 santimlik kama ile üvey yeğenini öldüren kişi tutuklandı
YEREL HABERLER 43 santimlik kama ile üvey yeğenini öldüren kişi ...
Üvey yeğenini kamayla öldürülen şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Üvey yeğenini kamayla öldürülen şahıs tutuklandı
Bisikletlinin hayatını kaybettiği kaza anı kameralara yansıdı Tokat'ta otomobilin çarptığı bisikletin sürücüsü hayatını kaybettiği kaza güvenlik kameralarına yansıdı.
YEREL HABERLER Bisikletlinin hayatını kaybettiği kaza anı kameralara ...
Adliyede karantina uygulaması
YEREL HABERLER Adliyede karantina uygulaması
Tokat'ta koronavirüs sonrası propolise talep arttı
YEREL HABERLER Tokat'ta koronavirüs sonrası propolise talep arttı
Üvey amcası tarafından 43 santimlik 'kama' ile öldürüldü
YEREL HABERLER Üvey amcası tarafından 43 santimlik 'kama' ile ...
Kamayla bıçaklanan kişi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Kamayla bıçaklanan kişi hayatını kaybetti
Yürekleri ısıtan dayanışma kameralara yansıdı
YEREL HABERLER Yürekleri ısıtan dayanışma kameralara yansıdı
Kale filesine dolanarak mahsur kaldı, itfaiye ekipleri kurtardı
YEREL HABERLER Kale filesine dolanarak mahsur kaldı, itfaiye ...
Kazada ölümden döndü, çevre gönüllüsü oldu
YEREL HABERLER Kazada ölümden döndü, çevre gönüllüsü oldu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X