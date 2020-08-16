Tokat'ta 1 köy, karantinaya alındı

Yaşar Erkan İÇEN/ZİLE (Tokat), (DHA) TOKAT'ın Zile ilçesine bağlı Derebaşı köyü, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Zile ilçesine 12 kilometre uzaklıktaki Derebaşı köyü için Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nca karantina kararı alındı. Zile Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "İlçemiz Hıfzıssıhha Kurulu tarafından Koronavirüs tedbirleri kapsamında ilçemize bağlı Derebaşı köyünde 15.08.2020 tarihinden itibaren 14 gün süre ile karantina uygulanmasına karar verilmiştir" denildi.DHA-Genel Türkiye-Tokat / Zile Yaşar Erkan İÇEN
2020-08-16 13:37:18
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.