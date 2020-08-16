Minibüsten düşerek tekerin altında kalan çocuk hayatını kaybetti

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Tokat’ta minibüsün kapısından düşerek altında kalan 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza; Tokat merkeze bağlı Bakışlı köyünde meydana geldi. Esnaf Hüseyin Genç, minibüsle seyir halindeyken arka kapısının açılması sonucu 8 yaşındaki oğlu Mehmet Emin Genç yere düştü. Aracın arka tekerinin altında kalarak ağır yaralanan çocuk, Tokat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ameliyata alınan Genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Otopsi işlemlerinin ardından çocuğun cenazesinin köyünde toprağa verileceği öğrenildi. Kazayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.

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