3 hanede virüs görüldü, köy karantinaya alındı

Tokat’ın Zile ilçesine bağlı Derebaşı köyünde korona virüs vakalarında yaşanan artış nedeniyle karantina kararı alınarak, köyün giriş ve çıkışları jandarma tarafından kapatıldı.
Edinilen bilgiye göre, köy içi ve çevresinde düzenlenen düğün törenleri, bayram ziyaretleri ve Ankara’dan gelen konuklar sonrasında köyde covid19 teşhisi konulan hasta sayısında artış yaşandı. İlk olarak 2 kişide covid19 testinin pozitif çıkması sonrasında filyasyon ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışma sonrasında 3 hanede yaşayan toplamda 14 kişinin 1’inci ve 2’inci dereceden temaslı olarak tespit edilmesinin ardından, Zile İlçe Hıfzısıhha Kurulu tarafından Derebaşı köyünde karantina uygulanması kararı alındı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.