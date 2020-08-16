3 hanede virüs görüldü, köy karantinaya alındı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

3 hanede virüs görüldü, köy karantinaya alındı

İHA

3 hanede virüs görüldü, köy karantinaya alındı

Tokat’ın Zile ilçesine bağlı Derebaşı köyünde korona virüs vakalarında yaşanan artış nedeniyle karantina kararı alınarak, köyün giriş ve çıkışları jandarma tarafından kapatıldı.
Edinilen bilgiye göre, köy içi ve çevresinde düzenlenen düğün törenleri, bayram ziyaretleri ve Ankara’dan gelen konuklar sonrasında köyde covid19 teşhisi konulan hasta sayısında artış yaşandı. İlk olarak 2 kişide covid19 testinin pozitif çıkması sonrasında filyasyon ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışma sonrasında 3 hanede yaşayan toplamda 14 kişinin 1’inci ve 2’inci dereceden temaslı olarak tespit edilmesinin ardından, Zile İlçe Hıfzısıhha Kurulu tarafından Derebaşı köyünde karantina uygulanması kararı alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Minibüsten düşerek tekerin altında kalan çocuk hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Minibüsten düşerek tekerin altında kalan çocuk ...
Tokat'ta 1 köy, karantinaya alındı
YEREL HABERLER Tokat'ta 1 köy, karantinaya alındı
43 santimlik kama ile üvey yeğenini öldüren kişi tutuklandı
YEREL HABERLER 43 santimlik kama ile üvey yeğenini öldüren kişi ...
Üvey yeğenini kamayla öldürülen şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Üvey yeğenini kamayla öldürülen şahıs tutuklandı
Bisikletlinin hayatını kaybettiği kaza anı kameralara yansıdı Tokat'ta otomobilin çarptığı bisikletin sürücüsü hayatını kaybettiği kaza güvenlik kameralarına yansıdı.
YEREL HABERLER Bisikletlinin hayatını kaybettiği kaza anı kameralara ...
Adliyede karantina uygulaması
YEREL HABERLER Adliyede karantina uygulaması
Tokat'ta koronavirüs sonrası propolise talep arttı
YEREL HABERLER Tokat'ta koronavirüs sonrası propolise talep arttı
Üvey amcası tarafından 43 santimlik 'kama' ile öldürüldü
YEREL HABERLER Üvey amcası tarafından 43 santimlik 'kama' ile ...
Kamayla bıçaklanan kişi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Kamayla bıçaklanan kişi hayatını kaybetti
Yürekleri ısıtan dayanışma kameralara yansıdı
YEREL HABERLER Yürekleri ısıtan dayanışma kameralara yansıdı
Kale filesine dolanarak mahsur kaldı, itfaiye ekipleri kurtardı
YEREL HABERLER Kale filesine dolanarak mahsur kaldı, itfaiye ...
Kazada ölümden döndü, çevre gönüllüsü oldu
YEREL HABERLER Kazada ölümden döndü, çevre gönüllüsü oldu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X