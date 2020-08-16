Minibüsten düşen minik Mehmet Emin, hayatını kaybetti

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Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)TOKAT'ta babasının kullandığı minibüsün kapısının açılmasıyla düşen Mehmet Emin Genç (8) hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Tokat merkeze bağlı Bakışlı köyünde meydana geldi. Kentte esnaflık yapan Hüseyin Genç, minibüsle seyir halindeyken arka kapısının açılması sonucu oğlu Mehmet Emin Genç, düştü. Aracın arka lastiğinin altında kalarak ağır yaralanan Mehmet Emin, ihbar üzerine gelen sağlık görevlilerince Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Mehmet Emin, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Otopsi işlemlerinin ardından Mehmet Emin'in cenazesinin köyünde toprağa verileceği öğrenildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ

2020-08-16 16:33:08



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