Tokat'ın Turhal ilçesinde bir köy karantina altına alındı

Tokat’ın Turhal ilçesine bağlı Akçatarla köyünde korona virüs vakalarında yaşanan artış beraberinde karantina getirdi. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan 14 günlük karantina kararı sonrasında köyün giriş ve çıkışları jandarma tarafından kapatıldı.

Edinilen bilgiye göre, bir süredir köyde Covid19 teşhisi konan hasta sayısında artış yaşanmaya başladı. Filyasyon ekiplerinin takibinde olan köyde vaka sayısı 10 kişiyi bulunca temaslı taşıyıcı sayısının artmasının önüne geçmek için Turhal İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararla Akçatarla köyünde 14 gün süre ile karantina uygulanması kararı alındı. Karantina devam ederken yapılacak sağlık taraması sonrasında bulaş riski taşıyan kişi sayısının netleştirileceği bilgisi paylaşıldı.

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