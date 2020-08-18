Tokat Belediye Başkanı Eroğlu: “Tarihi Sulusokak yağmurda artık susuz olacak”

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu; Sulusokak Caddesi’nde yağmursuyu ve kanalizasyon hatlarının yenileme çalışmalarının tamamlandığını, Tarihi Sulusokak’ın yağmurda artık susuz olacağını söyledi.

Tokat Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekiplerince Tarihi Sulusokak Caddesi’nde yağmursuyu ve kanalizasyon hatlarının yenileme çalışmaları tamamlandı.

Kentin turizm açısından en işlek caddelerinden biri olan ve 900 Adımda 900 Yıllık tarihi içinde barındıran; Erenler, Cemalettin ve Camii Kebir Mahallelerimizin doğal su toplama alanı olan Sulusokak bölgesi her yağışta küçük sel görüntülerine neden oluyordu. Tokat’ın tarihi kalbi olarak da görülen bu alanda Takyeciler Camii ile Ali Paşa Camii arasında yer alan tarihi altyapı hattı kullanılacak.

Sulusokak bölgesi Aslanlı Han önünden başlayarak, Taşhan arkasından Meydan Hatuniye Camii önüne kadar devam eden yağmursuyu hattı çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, drenaj çalışmalarının tamamlandığını söyledi.

Başkan Eyüp Eroğlu çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada; “Olağanüstü hava koşullarında, sel baskınlarının kontrol altına alınarak drene edilebilmesi için yaz aylarını iyi değerlendirerek şehrimizin birçok noktasında altyapı çalışmalarımızı tamamladık. Sulusokak bölgesi şehrimizin hem turizmi açısından hem de nüfus yoğunluğu açısından en önemli bölgelerinden biri. Tarihi birçok ögeyi içinde barındıran Sulusokak’ta Aslanlı Han önünden başlayarak, Taşhan, Gaziosmanpaşa Bulvarı ve devamında Meydan Camii’ne kadar olan kısımda 800’lük entegre contalı buhar kürlü, betonarme borularla yağmur suyunu Behzat deresine deşarj edeceğiz. Yaklaşık 2 Km’lik uzunlukta yer alan hattımızın yenileme çalışmalarını bitirmiş bulunuyoruz. Yine hat üzerinde 85 metre yeni tip mazgal yapımını da tamamladık. Ayrıca bölgede yer alan tarihi altyapı hattını da temizledik. Takyeciler Camii ile Ali Paşa Camii arasında yer alan bu tarihi hattımızı yeniden kullanıma açtık. Yüksek drenaj debisi sayesinde yüzey suyunun hızlıca yeraltına alınarak kısa zamanda tahliye edecek ve olası sel baskınlarının önüne geçmiş olacağız. Yapılan çalışmalar bölgemize, şehrimize hayırlı olsun” dedi.

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