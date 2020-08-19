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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tokat´ta öğretmeler 'uzaktan eğitim' için kamera karşısında

DHA

Tokat´ta öğretmeler 'uzaktan eğitim' için kamera karşısında


Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA) MİLLİ Eğitim Bakanlığı'nın okulların 31 Ağustos'ta uzaktan eğitimle açılacağını duyurmasının ardından Tokat´ta dersler, video olarak kaydedilmeye başlandı. Profesyonel stüdyoya giren öğretmenler, öğrencilerin derslerden geri kalmaması için kamera karşısına geçti. 
Milli Eğitim Bakanlığı'nca okulların 31 Ağustos'ta uzaktan eğitimle açılacağının, 21 Eylül'den itibaren ise kademeli olarak yüz yüze eğitime geçileceğinin açıklanmasının ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğü, uzaktan eğitim için video olarak ders kayıtlarına başladı. Kent merkezinde bulunan Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi radyotelevizyon alanı için kurulan profesyonel stüdyolarda öğretmenler, öğrencilerin derslerden geri kalmamaları için müfredata göre videolu ders anlatımına başladı. Dersler, kamera ile kayda alındıktan sonra öğrenciler de verilecek linklerden takip edecek. 
'BAKANLIĞIMIZIN BÜYÜK DESTEĞİ OLDU'
Uzaktan eğitim için yoğun şekilde hazırlıklara başlandığını belirten İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, "Tokat Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bu sürecin öğrencilerimiz açısından en verimli şekilde geçmesi için stüdyomuzu kurduk. Bu stüdyoda arkadaşlarımız şu anda çekimlerini yapıyorlar. Milli Eğitim Bakanlığı´mızın müfredatı doğrultusunda her kademede ders anlatımlarını arkadaşlarımız yapıyor. Bu dersler internet üzerinden yayınlanacak. Okulların açılmasıyla birlikte, uzaktan eğitimin başlaması ile birlikte de bu linkler öğrencilerimize gönderilecek. Öğrencilerimizin tüm imkansızlıklara rağmen her ortamda bu dersleri takip etmesi sağlanacak. Bu süreçte bakanlığımızın büyük destekleri oldu. Stüdyomuzda sadece uzaktan eğitim dersleri verilmiyor. Çocuklarımızın diğer vakitlerde de eğlenceli zaman geçirmesi için programlar da yapılıyor" diye konuştu.  DHA-Genel Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ
2020-08-19 09:49:21

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