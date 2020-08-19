Kamyonetten yola savrulan fasulyeleri, sürücüler birlikte topladı

Fatih YILMAZ/ TOKAT, (DHA)TOKAT'ta, kamyonet kavşaktan dönerken içinde fasulye bulunan 4 kasa yere düştü. Diğer sürücüler, kamyonet sürücüsüne yardım ederek fasulyeleri yoldan topladı. O anlar ise mobese kamerası tarafından görüntülendi.
Olay, geçen cuma günü kent merkezindeki Dimes Kavşağı´nda meydana geldi. Kendi tarlasında yetiştirdiği sebzeleri kamyonetiyle satmaya götüren kamyonet sürücüsü, kavşaktan dönerken, 4 fasulye kasası yola düştü. Kasaların düştüğünü gören diğer sürücüler, saçılan fasulyeleri ezmemek için araçlarını durdurdu. Fasulyeler, sürücüler tarafından toplanarak yeniden kasalara yüklendi. O anlar mobese kameralarına da yansıdı. DHA-Genel Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ
2020-08-19 13:37:46
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