Tokat Valisi Balcı: 'Mahalle timleri' kurduk, denetimlere ağırlık verecekler



Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA) TOKAT Valisi Ozan Balcı, kentte koronavirüs tedbirlerine yönelik denetimlerde bulunarak, "Öğretmen, imam, muhtar, ilgili kamu görevlisinden oluşan 'mahalle timleri' kurduk. Bunlar mahallelerde denetimlere ağırlık verecek. Umuma açık yerleri yoğun şekilde denetliyorlar" dedi.

Tokat'ta Vali Ozan Balcı ve beraberindeki heyet; restoran, kafe, berber, kuyumcu dükkanı, banka, kahve, lokanta, iletişim merkezi gibi yerlerde koronavirüs tedbirlerine yönelik denetim yaptı. Ayrıca mahallelerde denetim yapılması için 'mahalle timleri' oluşturuldu. Ülke genelinde yapılan denetimlerin, tüm kurumların görevlendirdiği personelin katılımıyla akşam saatlerine kadar devam edeceği öğrenildi.

Tokat'ta koronavirüs denetimlerinin sıklaştırıldığını belirten Vali Balcı, "Yoğun bir şekilde korona pandemisi ile mücadele ediliyor. Tokat'ta da biz bu mücadeleyi vatandaşlarımızla beraber sağlıyoruz. Uyulması gereken ilkeler var. Birincisi sosyal mesafe olmazsa olmaz. İkincisi maske, üçüncüsü de hijyendir. Bu konuda duyarlılık olması konusunda vatandaşlarımızı uyarıyoruz. Ayrıca öğretmen, imam, muhtardan, ilgili kamu görevlisinden oluşan 'mahalle timleri' kurduk. Bunlar mahallelerde denetimlere ağırlık verecekler. Bütün umuma açık yerleri yoğun şekilde denetliyorlar. Bizim buradaki amacımız; rehberlik etmek, vatandaşlarımızı uyarmak, pandemi ile mücadele ederken hep beraber mücadele edebilmek, duyarlı olmaktır. Çünkü halkımızın sağlığı önemlidir. Burada sayıların hiçbir önemi yok. Biri de bir, bini de birdir. Bir vatandaşımızın bile mağdur olmasını istemeyiz. Korona ile mücadele konusunu ciddiye almalıyız" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Tokat Halil İbrahim YEL

2020-08-19 13:45:48



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