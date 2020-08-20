Kaybolan papağanı 'Cımbız'ı bulana 1000 lira verecek



Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA) TOKAT'ta yaşayan Hasan Güler (67), 3 gün önce evden kaçan 'Cımbız' isimli papağanını sosyal medyada verdiği ilanla arıyor. Güler, papağanını bulana 1000 lira para ödülü vereceğini söyledi.

Kent merkezinde yaşayan, evli ve 2 çocuk babası Hasan Güler, 'Cımbız' isimli 1 yaşındaki papağanını 17 Ağustos'ta evden omzunda dışarı çıkardı. Aniden yanlarından geçen otomobilin sesinden ürken papağan, Güler'in omzundan uçarak, gözden kayboldu. Güler, ailesi ile birlikte çevrede papağanı günlerce aradı. Güler, kuşunu bulamayınca sosyal medyadan kayıp ilanı verdi. 3 gündür papağanını arayan Güler, bulana 1000 lira para ödülü vereceğini belirtti.

Aracın gürültüsünden ürken papağanının kaçtığını söyleyen Hasan Güler, "Bir anda bir arabanın gürültüsünden dolayı havalandı ve uçtu. Etrafta koştuk ama hızından dolayı yakalayamadık. Fazla uçamayacağı için çevreyi araştırdık. İnşaatlara çıktık, tavanlara baktık, seslendik ama maalesef bulamadık. Aynı günün akşamı bir ihbar geldi, valilik binası tarafında olduğu söylendi ama gittiğimizde seslendik, bulamadık. Evlerin çatılarına baktık, ağaçlarına baktık, seslendik ama şu ana kadar ulaşamadık" dedi.

'AİLEMİZİN PARÇASIYDI'

Papağanın, ailesinin bir parçası olduğunu dile getiren Güler, "Tabi hayvan deyip geçmemek lazım. 1 yıldır evimizde ailemizin parçasıydı. Afacanlıkları, anıları şu anda hep gözümün önüne geliyor. Evde şu anda bir matem havası esiyor. Ama yapacak bir şey yok, yıkıldık. İnşallah ölmemiştir, inşallah hayvansever bir vatandaşın eline geçmiştir. Keşke biri arasa da 'Kuş bizde' dese, biz yine mutlu olacağız. Bize kendisini 1 yıl içinde çok sevdirdi. Hep anılar gözümüzün önüne geliyor. Bulan olursa ödül koyduk. Tabi değeri bu değil, sevginin değeri parayla ölçülmez ama küçük de olsa kendi çapımızda 1000 lira para koyduk. Belki gençlerden biri ilanı görür, ağaçlarda bulur ve bize teslim eder. Umutla bekliyoruz" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ

2020-08-20 13:23:40



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