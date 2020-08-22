Tokat’ta trafik kazası: 3 ölü, 4 yaralı

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Tokat’ın Reşadiye ilçesinde tır ile panelvan tipi aracın çarpışması sonucu meydan gele kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Tokat Erzincan D100 Karayolu Reşadiye ilçesinde sabah saatlerinde meydana geldi. Sivas'ın Koyluhisar ilçesinden Tokat istikametine seyir halinde olan panelvan tipi araç, Karlıyayla köyü yakınlarında virajı alamayarak karşı yöne geçerek tırla çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre otomobilde bulunan 6 kişiden 3'ü olay yerinde hayatını kaybetti. Tır sürücüsü ile birlikte 4 yaralı olay yerine sevk edilen ambulanslarla Reşadiye Devlet Hastanesine sevk edildi. Trafik ve Jandarma ekiplerinin inceleme başlattığı yolda trafik kontrollü olarak sağlanıyor.

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