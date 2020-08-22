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Tokat'taki kazada ölenlerin tekstil işçisi olduğu öğrenildi Tokat'ta trafik kazası: 3 ölü, 5 yaralı

İHA

Tokat'taki kazada ölenlerin tekstil işçisi olduğu öğrenildi Tokat'ta trafik kazası: 3 ölü, 5 yaralı

Tokat’ta, 3 kişinin öldüğü 5 kişinin yaralandığı kazada hayatını kaybedenlerin tekstil atölyesinde çalıştığı öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre; Reşadiye ilçesinde Citroen marka otomobil ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi yaralanmıştı. Çarpışmanın şiddeti ile ortalığın adeta savaş alanına döndüğü kazada hayatını kaybedenlerin tekstil atölyesinde çalışmaya gittiği öğrenildi. Kaza, ilçede yeni açılan bir tekstil atölyesi ortaklarından Köksal Kaya’nın (49) kullandığı 60 RC 560 plakalı otomobilin Reşadiye ilçesi istikametine seyir halindeyken virajı alamayarak karşı yöne geçerek Ayhan Gündüz yönetimindeki 27 ACJ 605 plakalı tırla çarpışması sonucu meydana geldi. Otomobil sürücüsü Kaya ile yanındaki Özlem Gürbüz ve Fatma Demir hayatını kaybettiği kazada, tır sürücüsüyle birlikte 5 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Reşadiye Devlet Hastanesine sevk edildi. Kaza haberini alarak hastaneye akın edenler yakınlarının ölüm haberiyle büyük üzüntü yaşadı.
Olay yerinde yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından cenazeler araçtan çıkarılarak otopsi yapılmak üzere cenaze aracı ile Reşadiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazada hurdaya dönen araçlar çekici yardımı ile kaldırılarak yol trafiğe açıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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