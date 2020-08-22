Tarihi çarşı açık hava müzesine dönüşecek

Tokat Belediyesi tarafından tarihi Sulu Sokak çarşında yapılan restorasyon çalışmaları ile bölge açık hava müzesine dönüşecek.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu’nun turizm projeleri arasında yer alan Sulu Sokak Meydanı projesi kapsamında çalışmalar hızla devam ediyor. Bölgede devam eden çalışmaları teknik ekibiyle birlikte yerinde inceleyen Başkan Eroğlu, ekim ayı sonuna projenin tamamlanmış olacağının söyledi. 900 adımda 900 yıllık tarihi içinde barındıran Sulu Sokak çarşısının açık hava müzesine dönüştürmek için çalışma yürüttüklerini ifade eden Başkan Eroğlu, “Burası hayranlıkla ziyaret edilen, tarih kokan bir sokağımız. Anadolu'nun ilk Türk İslam Medresesinin yer aldığı, birçok caminin hanın ve sivil mimari eserin bulunduğu sokağımız da Belediyemiz Şehir Müzesi de yer alıyor. Bütüncül anlayışla birbirine bağlamak için Tarihi Sulu Sokak Meydanı yapımıyla ilgili çalışmalarımızı başlattık ve hızlı bir şekilde devam ediyoruz” dedi.

Tarihi sokağın canlanarak hak ettiği değere yeniden kavuşacağına işaret eden Başkan Eroğlu, “İnsanlarımızın dinlenip, fotoğraf çekineceği, tarihi eserleri temaşa edeceği bu meydan da; su fıskiyelerinin olacağı, su havuzlarının ve kanallarının yer aldığı mekânlar olacak. 14001500’lü yıllarda deve kervanları ile insanların ticaret yaptığını simgeleyen heykeller yer alacak. 500 Yıllık tarihi havuzumuzu bu meydan da konuşlandıracağız. Peyzaj çalışmaları ile anfi tiyatrolarımız, eserlerin birbiriyle bağlantısını sağlayan peyzaj çalışmalarımızla bu bölge Tokat’ın turizmde cazibe merkezlerinden biri olacak” diye konuştu.

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