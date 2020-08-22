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Korona virüse yakalanan Başkan, yaylada izole oldu

İHA

Tokat'ın Başçiftlik ilçesi Belediye Başkanı Murat Tuncel'in korona virüs testinin pozitif çıkması sonucu yayladaki evinde izole olduğu öğrenildi.

Korona virüse yakalanan Başkan, yaylada izole oldu

Tokat’ın Başçiftlik ilçesi Belediye Başkanı Murat Tuncel’in korona virüs testinin pozitif çıkması sonucu yayladaki evinde izole olduğu öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre Başçiftlik Belediye Başkanı Murat Tuncel, Tokat’ta rahatsızlanması sonucu yaptırdığı test sonucu pozitif çıktı. Başkan Tuncel, eşi ve aile bireyleriyle birlikte Başçiftlik ilçesinde bulunan yaylada kendini izoleye aldı. 3 gün önce 92 yaşındaki annesi Fadik Tuncel’i son yolculuğuna uğurlayan Başkan Tuncel’in, yaklaşık 2 hafta önce de oğlunun düğününü yaptığı öğrenildi. Başkan Tuncel’in sağlık durumunun iyi olduğu evinde ilaç tedavisi uygulandığı belirtildi.

Tokat'ta korona virüs vakası görülmeyen tek ilçe idi
Mayıs ayında 8 bin 323 nüfuslu Başçiftlik ilçesi korona virüs vakalarının görülmediği Tokat’taki tek ilçe olarak basında yer almıştı. Başkan Tunçel, o tarihte yaptığı açıklamada pandemi kurallarına göre hareket edildiğini, hastalığın ilçelerine bulaşmaması temennisinde bulunmuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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