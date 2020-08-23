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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tokat’taki feci kazada kahreden haber

İHA

Tokat’taki feci kazada kahreden haber

Tokat’ın Reşadiye ilçesinde meydan gelen kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 4’e yükselirken, genç kadının kazadan bir gün önce sözlendiği öğrenildi.
Tokat’ın Reşadiye ilçesinde tırla Citroen marka otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybederken 2’si ağır 5 kişi yaralanmıştı. Tokat Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralılardan Seda Yıldız (24) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Seda Yıldız’ın kazadan bir gün önce sözlendiği öğrenildi. Genç kadının cenazesi Reşadiye ilçesine bağlı Umurca köyünde sabah saatlerinde toprağa verildi.

Tekstil çalışanlarının içinde bulunduğu araç kaza yapmıştı
Reşadiye ilçesi Tokat Erzincan D100 karayolu Karlıyayla köyü yakınlarında kaza; ilçede faaliyet gösteren bir tekstil atölyesi ortaklarından Köksal Kaya yönetimindeki 60 RC 560 plakalı otomobilin virajı almayarak karşı yöne geçerek Ayhan Gündüz yönetimindeki 27 ACJ 605 plakalı tır ile çarpışması sonucu meydana geldi. Kazada, otomobil sürücüsü Kaya ile Özlem Gürbüz, Fatma Demir, Seda Yıldız hayatını kaybetti. Yaralılar Yeşim Kuzucu, Nurgül Akpınar, Cansel Korkmaz’ın tedavisi kaldırıldıkları hastanelerde devam ederken, tır şoförü Ayhan Gündüz’ün kazayı hafif yaralı olarak atlattığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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