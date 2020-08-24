Tarihi "Sık Dişini Helası" su ve temizlik müzesi olacak

Tokat’ta, Osmanlı döneminden kalma tarihi ‘Sık Dişini Helası’’nın restorasyon çalışmaları tamamlandığında su ve temizlik müzesi olacağı bildirildi.

Sulu Sokak Çarşısı’nda 15. yüzyılda yapılan son yıllarda ise depo olarak kullanılan tarihi mekanda Tokat Belediyesi tarafından restorasyon çalışmaları başlatıldı. Anıtlar Yüksek Kurulu’ndan alınan izinle proje çalışmalarının ardından başlatılan çalışmaları Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu yerinde inceleyerek müteahhit firma yetkilisinden bilgi aldı. ‘900 adımda 900 yıl’ diye ifade edilen bölgede tarihi canlandırmak için gayretle çalıştıklarını belirten Başkan Eroğlu, tarihi mekanın su ve temizlik müzesi olarak turizme kazandırılacağını kaydetti. Selçuklu Veziri Ali Tusi tarafından imar edilen yerin mülkiyetinin Tokat Belediyesine ait olduğunu ifade eden Başkan Eroğlu, “Buranın etrafında gece kondu tarzında yoğun bir yapılaşma vardı. İlk etapta biz bu binaları kamulaştırmak suretiyle eserimizin etrafını açtık. Bu eserin ayağa kaldırılması için proje çalışması yapıldı. Projenin, Anıtlar Kurulundan geçmesinin ardından restorasyon çalışmaları başladı. Bu yıl sonuna kadar bu eserin bitip şehrimizin 13. Müzesi olarak Tokat’ımıza kazandırmış olacağız” dedi.



Osmanlı mimari örneği

Türkiye Kültür Portalı'nda yer alan bilgilere göre; "Sık dişini helası" adıyla bilinen yapı Osmanlı hamamının mimari birimlerinden biri olduğu izlenimini veriyor. Hamamın pandantif geçişli kubbeyle örtülü kare mekanlarından birisi, içte ahşap paravanlarla hela haline dönüştürülmüş.

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