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Tokat’ta 2 bin 200 dekar alan daha suya kavuşacak

İHA

Tokat Valisi Dr. Ozan Balcı, tamamlandığında 2 bin 200 dekar tarım arazimizi sulayacak olan Eze göletinin bölgeye hayırlı uğur olmasını diledi.

Tokat’ta 2 bin 200 dekar alan daha suya kavuşacak

Tokat Valisi Dr. Ozan Balcı, tamamlandığında 2 bin 200 dekar tarım arazimizi sulayacak olan Eze göletinin bölgeye hayırlı uğur olmasını diledi.
Tokat merkeze bağlı Eze köyü sulama göleti inşaatı ile Miler gölü ve mesire alanında çalışmalar devam ediyor. Bölgedeki çalışmaları yerinde inceleyen Vali Balcı, Musullu göleti için de proje ve etüt çalışmalarının başladığını kaydetti. İl Özel İdare kaynakları ve KÖYDES'in 42 milyon TL'lik yatırım ile vatandaşların yaşamlarını ve hayatlarını kolaylaştırmak için çalıştıklarını ifade eden Vali Balcı, projelerde emeği geçenlere teşekkür etti. Eze köyü muhtarı Ferhat Kılıçarslan ise köylünün imece usulü dayanışması ile mesire alanı yapıldığını kaydetti. 10 kamelya, bay bayan mescidi, çeşme, futbol sahası, voleybol sahası, misafir hane, tuvaletler ve çocuk parklarının olduğu alan doğa severler bekliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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