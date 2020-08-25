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Tokat'ta uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

DHA

Tokat'ta uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama


Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)TOKAT'ın Erbaa ilçesinde, polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı. 
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Erbaa ilçesinde 4 kişinin uyuşturucu madde ticareti yaptığı ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler, ilçede oturan kişilerin evlerine operasyon düzenledi. Operasyonda, 29.92 gram esrar, 10.37 gram skunk, 7.05 gram metamfetamin, 6.40 gram eroin, 1.40 gram toz ecstasy, 1.16 gram afyon sakızı, 2 hassas terazi, ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ
2020-08-25 18:37:51

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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