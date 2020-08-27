Tokat’ta asfalt seferberliği

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, 2020 yılının son altı ayında Tokat'ta en fazla asfaltın döküleceğini söyledi.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, TOKİ bölgesinde yapılan asfalt çalışmalarını yerinde inceledi. Asfalt çalışmalarına yaz döneminde hızla devam ettiklerini ifade eden Başkan Eroğlu, “Doğukent Mahallesi, TOKİ Konutları bölgesinde C ve T Bloklarımızı birbirine bağlayan caddemizin asfaltını yapıyoruz. Uzun yıllardır halkımızın talep ettiği, bir takım bozulmaların yaşandığı caddemizin hafriyatını alarak asfalta hazır hale getiriyoruz. Altyapısı, kaldırımları, asfaltı ve çevre düzenlemesi ile bu caddemizi güzel bir cadde haline getireceğiz. TOKİ konutlarında oturan sakinlerimize ve şehrimize hayırlı olsun” dedi.

Yol çalışmalarını bu hafta üç ayrı noktada başlattıklarını ifade eden Başkan Eroğlu, “Doğukent Mahallesi, Devegörmez Mahallesi ve Mehmetpaşa Mahallesi Çekenli İş Merkezi arkasında asfalt için hazırlıklarımız devam ediyor. Bu üç ayrı noktadaki çalışmalarımızı 10 gün içerisinde tamamlayacağız. Birkaç ay önce pandemi sonrasında asfalt çalışmalarımızı başlattık ve Tokatlı hemşehrilerimizin çok yoğun bir şekilde bu çalışmalarla karşılaşacağını belirtmiştik. Verdiğimiz sözü tuttuk ve son 6 yılın en çok asfalt attığımız birkaç yılından birisi olacak. Rekorumuzu 2018 yılında yapmıştık. Tokat Belediyesi tarihinde en yüksek asfalt çalışmasını yaparak rekor yapmıştık. Bu yıl ise o hedefi tutturmak için emin adımlarla ilerliyoruz. Bunu da başaracağız inşallah” diye konuştu.

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