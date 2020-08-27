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Mısırlarını domuzlardan korumak için gece silahlı nöbet tutuyorlar

DHA

Mısırlarını domuzlardan korumak için gece silahlı nöbet tutuyorlar


Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL/TOKAT,(DHA) TOKAT merkeze bağlı Çubuklu köyü sakinleri, tarlalarındaki mısırı domuzlardan korumak için sabah saatlerine kadar silahlarıyla nöbet tutuyorlar. Geceleri uyumadıkları için uykusuz kaldıklarını söyleyen köylüler avcılık kulüplerinden destek bekliyor. 
Merkeze 34 kilometre uzaklıktaki Çubuklu köyü sakinleri daha önceki yıllarda şeker pancarı ve patates ekerek geçimlerini sağlıyordu. Bu yıl ise mısır eken köylülerin tarlalarına domuzlar zarar vermeye başladı. Köylüler tarlalarına dadanan yaban domuzlarından korumak için farklı yöntemler deniyor. Daha önce ses bombası atarak domuz sürülerini arazilerinden uzak tutmaya çalışan köylüler olumlu sonuç alamayınca gece tüfeklerle nöbet tutmaya başladı. Köylüler tarlaların her köşesinde bir yada iki kişi bekleterek, domuzların gelmesini engellemeye çalışıyor. Geceleri uyumadıkları için uykusuz kaldıklarını söyleyen köylüler avcılık kulüplerinden destek bekliyor. 
'VİRÜS DERKEN BİR DE DOMUZ BELASI ÇIKTI'
Geçim kaynaklarının çiftçilik olduğunu ve domuzların tarlalarına zarar verdiğini belirten köy muhtarı Mustafa Uzun, "Köylünün geçim kaynağı mısır. O da domuz belasından kurtaramıyoruz. Üç senedir gelirimiz artsın diye mısır ekiyoruz. Daha önceden şeker pancarı ve patates ekiyorduk. Verimin daha güzel olması için devletimiz de yardımcı oluyor. Köylümüz masraf ediyor ve bu işlere giriyor. Ama işte, virüs belası derken bir de domuz belası çıktı. O da sağ olsun köyümüzün gençleri bekliyorlar. Buradaki mahsulden kazanacaklar, düğünlerini yapacaklar. Ama domuzlardan da kurtaramıyoruz. Devletimizden, avcılar kulübünden yardım bekliyoruz. Mermi yardımı bekliyoruz. Bir sakatlık olmasın diye itinalı davranıyoruz. Amatör olarak bir avcılık yapıyoruz. Ama mecbur herkes arazisini beklemek zorunda. Çok zarar veriyor, yıkıp bırakıyor. Rekoltesi düşüyor. 10 dönüm ise 5 dönümünü domuzlar mahvediyor" dedi.
'SÜREKLİ BEKLEMEK ZORUNDAYIZ'
Nöbet tutmak için tarlaya giden Faruk Uçar, tarladaki mısırı hasat edene kadar nöbet tuttuklarını söyleyerek, "Bir sene boyunca beklediğimiz ürünümüz mısır olduğu için sabahları işimize bakıyoruz. Akşamları da mecburen tek gelir kaynağımız olduğu için ve mısırlarımız domuzlar tarafından yağmalandığı için biz de onları engellemek amacıyla arkadaşlarımızla toplanıp bu şekilde buluşuyoruz. Sabah hava ışıyana kadar bekliyoruz. Sabahları da işimize devam ediyoruz. O yüzden de sürekli beklemek zorundayız. Mısırlarımızı hasat edene kadar böyle sürekli bekliyoruz" diye konuştu.
Her gün nöbet tutan Halil İbrahim Demir ise, "Akşamdan sabaha kadar domuz bekliyoruz. Arkadaşlarla beraber yardımlaşarak tarlaların her köşesinde domuzları bekliyoruz. Avcılık kulüplerinden bu konuda yardım istiyoruz. Gelmelerini istiyoruz. Çünkü her gün beklemekten dolayı uykusuz kalıyoruz. Ben profesyonel bir avcı değilim. Arkadaşlarım ve ben elimizden geleni yapıyoruz ama bu işi daha iyi bilenler, daha iyi yapabilenleri bekliyoruz. Burada bulunduğumuz tarlada yüzde 40'a varan bir zarar var. Yetkililerden yardım istiyoruz" dedi.
DHA-Genel Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL
2020-08-27 11:06:05

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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