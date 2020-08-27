Tokat'ta 1 mahalle karantinaya alındı

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)TOKAT'ın Reşadiye ilçesine bağlı Bereketli beldesinde 1 mahalle, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nca Reşadiye ilçesine bağlı Bereketli beldesinde Çakrak Mahallesi'nde bugün saat 18.00 itibariyle 14 gün süreyle karantina uygulanması kararlaştırıldı. Tokat Valiliği'nden yapılan açıklamada, ''Reşadiye´nin Bereketli Beldesi Çakrak Mahallesi 27 Ağustos 2020 Perşembe günü (Bugün) Saat 18.00 itibariyle yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı kararla 14 gün süreyle karantinaya alınmıştı.'' denildi.DHA-Genel Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ
2020-08-27 20:45:44
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