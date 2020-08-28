Kuzey Amerika meyvesi 'aronya', Tokat'ta yetişiyor



Fatih YILMAZ/TOKAT,(DHA) -TOKAT Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nün araştırma bahçesine dikilen Kuzey Amerika meyvesi 'aronya' yetişmeye başladı. Antioksidan içeriği nedeniyle 'süper meyve' olarak anılan aronyayı eken Bahçe Bitkileri Bölümü Meyve Yetiştiriciliği ve Islahı Uzmanlık Alanı Dr. Aslı Yılmaz, "Aronya zengin besin içeriğine sahip. Çok karlı bir meyve. Yaş kilosu bu yıl itibariyle 100 TL'den, kurusu ise 300 TL'den alıcı buluyor" dedi.

Tokat Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü anavatanı Kuzey Amerika olan ve antioksidan içeriği nedeniyle 'süper meyve' olarak anılan aronyayı, bölgeye uyumunu araştırmak için 3 yıl önce araştırma bahçesine ekti. Bölgede yetişecek meyveler için alternatif bir ürün olarak değerlendirilen aronya yapılan araştırmalar sonucunda bölgeye uyumlu çıktı.

Hasat edildikten sonra buzdolabında 4 santigrat derecede 2 ay boyunca besin içeriğini kaybetmeden saklanabilme özelliği ile dikkat çeken meyve, fiyatı ile dikkat çekiyor. Aronya meyvesinin kilosu yaş olarak 100 TL'den, kurusu da 300 TL'den satılıyor.

'ZENGİN BESİN İÇERİĞİNE SAHİP'

İnsan sağlığına aronyanın çok faydalı olduğunu ifade eden Bahçe Bitkileri Bölümü Meyve Yetiştiriciliği ve Islahı Uzmanlık Alanı Dr. Aslı Yılmaz, "Aronya zengin besin içeriğine sahiptir. İçerdiği C vitamini özellikle yüksek oranda antioksidan ve fenonik maddelerce zengin olduğu için insan sağlığına ve beslenmesine katkısından dolayı süper meyve olarak adlandırıyoruz. Aronya Kuzey Amerika kökenli bir meyvedir. Ülkemiz ilk olarak bu meyve ile 2012 yılında tanıştı. Bahçemizde dört çeşit aronyamız mevcuttur. Bu sene üçüncü yılında gayet verimli ve bölgemize uyumu da çok yüksek bir meyvedir. Meyvenin içeriğine gelecek olursak üzümsü meyveler grubundan çalı formunda gelişme gösteriyor. Nisan ve mayıs aylarında çiçeklenme başlıyor, hasadımız da eylül ayının ilk haftası veya ikinci haftasında elle ya da makineyle gerçekleştiriliyor. Tek seferde hasat ediyoruz. Hasattan sonra buzdolabında artı dört santigrat derecede iki ay boyunca besin içeriğini kaybetmeden meyvemizi depolayabiliyoruz. Bu üreticiler için pazar talebi için çok önemli bir özellik" dedi.

Aronyanın kuru meyve, yaş meyve ve sofralık olarak tüketilebildiğini ifade eden Dr. Yılmaz, "İşlenmiş olarak da kullanabiliyoruz. Gıda, ilaç, kozmetik, boya sanayisi gibi geniş çapta kullanım alanı vardır. Çiftçimiz bu meyveyle yeni tanışıyor. Aslında çok da karlı bir meyve. Yaş kilosu bu yıl itibariyle 100 TL'den kurusu ise 300 TL'den alıcı buluyor. Şu anda pazarı ülkemizde çok yeni fakat yetiştiricisi arttıkça pazarı da artacaktır. Aronya bölgemizle çok uyumlu olmakla beraber bölgemizde yetişecek meyveler için bir alternatif" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ

2020-08-28 11:47:48



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