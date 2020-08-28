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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Balcı'dan vatandaşlara çağrı

İHA

Tokat Valisi Ozan Balcı, vatandaşları korona virüs önlemlerine dikkat etmeleri yönünde uyararak, "Bu işi boş bırakmamamız lazım. Biz ciddiyetle önemsiyoruz. Bütün Tokatlı hemşehrilerimizden de önemsemelerini özellikle hassaten rica ediyorum" dedi.

Vali Balcı'dan vatandaşlara çağrı

Tokat Valisi Ozan Balcı, vatandaşları korona virüs önlemlerine dikkat etmeleri yönünde uyararak, "Bu işi boş bırakmamamız lazım. Biz ciddiyetle önemsiyoruz. Bütün Tokatlı hemşehrilerimizden de önemsemelerini özellikle hassaten rica ediyorum" dedi.
İl Hıfzıssıhha Kurulu toplantısı sonrasında Vali Dr. Ozan Balcı beraberinde Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, İl Jandarma Komutan Vekili Onur Bakırhan, İl Sağlık Müdürü Ahmet Sümbül ile maske ve sosyal mesafe denetimine çıktı. Behzat caddesinde esnafları ziyaret ederek vatandaşlara uyarılarda bulunan Vali Balcı, Covid19 tedbirlerine dikkat çekti.
Vaıli Balcı, korona virüsle mücadeleyi önemsediklerini ifade ederek, “Bir vatandaşımızın bile canı bizle için çok kıymetli. 'Ha bir kişi ha bin kişi’ öyle diyorum ben. Aman maskeye mesafeye hijyene dikkat ediyoruz. İşi ayrıntısıyla önemsiyoruz. Yılmadan, yorulmadan yılgınlık göstermeden, pes etmeden, birlik ve beraberlik içerisinde azimle aşkla, şevkle inşallah bu işin üstesinden geleceğiz” dedi.
Pandemi Hastanesi olan Tokat Devlet Hastanesindeki yoğunlukla ilgili sorulara cevap veren Vali Balcı, “Şu anda bir sıkıntımız yok. Türkiye’deki genel trend neyse bizdeki de aynı öyle ifade edeyim. Ama işi önemsememiz lazım. Bu işi boş bırakmamamız lazım. Biz ciddiyetle önemsiyoruz. Bütün Tokatlı hemşehrilerimizden de önemsemelerini özellikle hassaten rica ediyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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