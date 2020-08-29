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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tokat'ta tam otomatik serada çilek hasadı başladı

DHA

Tokat'ta tam otomatik serada çilek hasadı başladı


Fatih YILMAZ/TURHAL(Tokat), (DHA)TOKAT'ta yaşayan Faik Çalışkan (50), 4 ay önce kendi arazisine üstü açılıp kapanan tam otomatik çilek serası kurdu. Çilek hasadına başlayan Çalışkan, taleplere yetişemediklerini söyledi. 
Turhal ilçesine bağlı Necip köyünde yaşayan Faik Çalışkan, Hollanda ve İsrail'de kullanılan üstü açıp kapanan tam otomatik çilek serasını 5 bin metrekarelik arazisine yaptı. Hava şartlarına göre üzeri açılıp kapanabilen seradaki 115 bin çilek, kurulan sistem sayesinde 10 dakikada sulanıyor. Kilosu 12 TL'den satılan çilek, başta Samsun, Ordu, Amasya, Kastamonu ve Çorum´daki pazar tezgahlarında yerini alıyor. 
'TALEPLERE YETİŞMEKTE ZORLANIYORUZ'
Tam otomatik çilek serasında ilk hasatlarını yaptıklarını söyleyen Faik Çalışkan, "İlk mahsullerimizi almaya başladık. Bundan sonra da devam edecek. Yılbaşına kadar hasadımızı devam edecek. Bir taraftan hasat yaparken diğer taraftan da çiçeklenmemiz devam ediyor. Güzel bir hasat dönemi geçiriyoruz. Şu anda bizim kapattığımız alanımız yani seramız 5 bin metre kare, normal açık alana göre 10 kat daha fazla ürün alabiliyoruz. Şu anda sera yapımı ve çilek ile yurt dışında talep alıyoruz. Hem de üretmiş olduğumuz çilekler çok büyük rağbet gördü. Taleplere yetişmekte zorlanıyoruz. Yurt dışından da rağbet gördü fakat burası iç talebi karşılamadığı için yurt dışına veremiyoruz. Ama ilerleyen zamanda güzel projelerimiz var" dedi.  DHA-Genel Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ
2020-08-29 14:33:21

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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