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Otomobil evin yatak odasına girdi: 2 yaralı (2)

DHA

Otomobil evin yatak odasına girdi: 2 yaralı (2)


'BEN KAZA SIRASINDA UYUYORDUM'
Kazada otomobilin girdiği odada uyuyan ve hastanedeki tedavisinin ardından eve dönen Ahmet Can Çelik, "Sesi duyunca uyandım, her taraf toz topraktı. Evdekilerin yanına gittim, sonra ambulans geldi. Hastaneye gittik. Şükür bir şeyimiz yok" dedi.
Evin yanından geçen yolda benzer kazaların olmaması için bir engel konulmasını istediklerini söyleyen ev sahibinin oğlu Mehmet Akbulut ise "Yıkılan duvar yeğenim Ahmet Can'ın üzerine yıkılıyor. Allah'tan bir şey olmuyor. Burada yol hemen evin kenarında. Önceki dönem kamulaştırmada bizim tarla yola gitti. Maalesef buraya herhangi bir önlem alınmadı" diye konuştu.DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat / Erbaa İbrahim UĞUR
2020-08-30 15:43:09

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