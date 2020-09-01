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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yangının izleri silindi, 600 yıllık sanat yeniden hayat buldu

İHA

Yangının izleri silindi, 600 yıllık sanat yeniden hayat buldu

Tokat’ta yangının izlerinin silindiği yazmacılar sitesinde yaklaşık 600 yıllık sanat küllerinden doğarak yeniden hayat buldu.
Yazmacılığın yapıldığı Anadolu kentleri arasında farklı bir yeri olan Tokat’ta kültürel miras gelecek kuşaklara aktarılmaya çalışılıyor. Ocak ayında çıkan yangına büyük zarar gören yazmacılar sitesinde tadilat çalışmaları tamamlandı. Tokat Valiliği ve Tokat Belediyesi tarafından yapılan çalışmalar sonucu işyerlerini açan esnaf el baskısı ve serigrafi tekniği ile yazma, sofra bezi, şal, yöresel kıyafet üretimine başladı. Yazmacı ustası Ömer Yaşın, yaklaşık 600 yıldır devam eden sanatı yaşatmaya çalıştıklarını söyledi. Ocak ayında meydana gelen yangının izlerinin silinmeye çalışıldığını ifade eden Yaşın, “Yangında büyük zarar görmüştük, hiçbir şeyimizi kurtaramadık. Rabbim razı olsun devletimiz el attı, temizliği tadilatı, maddi ve manevi yardımları ile tekrar işimize geri döndük” dedi.

"Gelecekten ümitliyiz"
Yaşın, pandemi süreci nedeni ile satışlarının istedikleri düzeyde olmadığını ifade ederek, ”Satışlar biraz düşük ama rabbim bereket versin. Ekmeğimizi buluyoruz, geçimimizi sağlıyoruz. Gelecekten ümitliyiz” dedi. Yazmacı Yusuf Gökyıldız, İl Özel İdaresi tarafından sağlanan kaynakla bazı noksanlarını gidermeye çalıştıklarını belirterek, “Kaldığımız yerden aktif bir şekilde işlerimize devam ediyoruz. Müşterilerimizin isteklerine tam anlamı ile cevap veremesek de minimum seviyede çalışıyoruz” dedi. Zor bir süreci atlatarak iş başı yaptıklarını belirten yazmacı ustası Orhan Okumuş ise Yazmacılar sitesinin eskisinden iyi olduğunu kaydetti.

Yangının izlerini sildiler, pandemi sürecini atlatmaya çalışıyorlar
Yazmacı ustası Atıf Arpacıoğlu, yangından sonra pandemi süreci ile mücadeleye başladıklarını ifade ederek, “Ürettiğimiz ürünler depomuzda bekliyor, satılmıyor. Toptancılarımız da elindeki ürünü satamadı. Alışveriş olmadığı için şuanki sıkıntımız bu. Yaptığımız ürün depolarımızda beklemede. Sonuç ne olacak bilemiyoruz” diye konuştu.

Yazmacılar sitesi yangında büyük hasar görmüştü
Tokat'ta 19 Ocak 2020 tarihinde çıkan yangında Yazmacılar Sitesi tamamen yanarken büyük maddi hasar meydana gelmişti. Yangında depolarda bekleyen binlerce yazma ve sofra bezi yanarak kullanılamaz hale gelirken, tarihi kalıplarda yanmıştı. Serigrafi yapılan kalıplarında yanması sonucu zarar gören esnaf, yaklaşık 7 ay süren çalışmanın ardından ayağa kaldırıldı. Tokat Valiliği ile Tokat Belediyesi tarafından başlatılan çalışmalarda 21 esnafın zararının bir kısmı karşılanarak, yanan bina baştan sona yenilendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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